МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. С 1 октября 2022 года банки России должны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам, сообщает ЦБ РФ. Средняя максимальная ставка по вкладам банков России сохранилась в сентябре

"С 1 октября 2022 года банки обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам. Банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. В договоре она будет размещена в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом. Оформить вклад онлайн будет можно также только после ознакомления человека с этой ставкой", — говорится в сообщении.

Данная ставка определяет доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий. Вместе с таблицей основных условий вклада это поможет потребителям правильно оценить маркетинговые предложения разных банков и упростит людям выбор, отмечает регулятор.

Закон, который дает Банку России право определять порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу, заработал с 3 июля 2022 года. ЦБ дал участникам рынка три месяца для доработки ИТ-систем в соответствии с новым регулированием. В аналогичной форме банки уже несколько лет раскрывают полную стоимость кредита.