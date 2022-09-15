МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Банк России в ближайшем будущем не планирует пересматривать лимит для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), поскольку текущего лимита в 100 тысяч рублей в месяц достаточно, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В России опровергли сообщения о проблемах с приемом карт "Мир" за рубежом

"Сегодня граждане могут переводить через СБП бесплатно до 100 тыс рублей в месяц. Наш анализ показывает, что этой суммы достаточно. Мы не планируем пересматривать этот лимит в ближайшем будущем", — прокомментировал ЦБ сообщение газеты "Коммерсант" о том, что "Тинькофф банк" собирается предложить втрое повысить лимит бесплатных переводов.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют.

Так, переводы между физлицами на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, а за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам с банковских счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.