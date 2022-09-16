МИНСК, 16 сен — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Белоруссии и Центральный банк Российской Федерации договорились о сотрудничестве в сфере наблюдения за платежными системами (оверсайте) при трансграничных переводах, соответствующий международный договор, подписанный главами центробанков двух стран, опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. ЦБ утвердил наказание для недобросовестных продавцов финансовых продуктов

Согласно документу, стороны договорились осуществлять обмен имеющейся в их распоряжении информацией, касающейся функционирования платежных систем и деятельности участников платежного рынка, трансграничных переводов денежных средств, деятельности участников платежных систем на территории двух государств, информацией о разработанных сторонами требованиях к значимым платежным системам, о применяемых при осуществлении трансграничного перевода денежных средств электронных средств платежа.

Также два центробанка будут обмениваться данными о рисках в функционировании платежных систем и о выявленных организациях, неправомерно оказывающих платежные услуги или участвующих в оказании платежных услуг. Также, в соответствии с соглашением, в случае выявления ненадлежащего функционирования платежной системы, препятствующего надежному и бесперебойному осуществлению трансграничного перевода денежных средств, ненадлежащей деятельности участника платежного рынка выявившая этот факт сторона уведомляет об этом партнера по соглашению.

Обмен информацией, согласно документу, будет осуществляться на основе периодического представления информации по запросу одной из сторон или путем инициативного направления информации. В представлении информации может быть отказано полностью или частично при наличии обстоятельств, препятствующих или задерживающих предоставление информации, а также в случаях, предусмотренных национальным законодательством. Центробанк не станет пересматривать лимит для бесплатных переводов в СБП

В случае обмена конфиденциальной информацией способ и форма – бумажный носитель или закрытый канал связи для электронного обмена — будут определяться сторонами. А представление информации третьим лицам допускается в каждом конкретном случае на основании письменного согласия стороны, предоставившей информацию, кроме случаев, когда такая обязанность предусмотрена национальным законодательством.

Соглашение заключено в городе Иркутске 3 сентября на неопределенный срок и вступило в силу со дня его подписания. Каждая из сторон может прекратить его действие путем направления другой стороне не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты прекращения действия соглашения соответствующего письменного уведомления.