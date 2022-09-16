Сбербанк откроет офис исламского финансирования в Казани
Сбербанк до конца года откроет первый офис исламского финансировани в Казани
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Сбербанк до конца текущего года откроет первый офис исламского финансирования в городе Казань, сообщает кредитная организация.
"До конца текущего года "Сбер" откроет первый офис партнерского финансирования в городе Казань… Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке будут представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие", — уточняется в сообщении.
Старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев добавляет, что на территории Татарстана проживает более 1,5 миллиона мусульман и присутствует постоянно растущий спрос на продукты исламского финансирования. По его словам, первый офис партнерского финансирования в Казани было решено открыть в результате анализа потребительского спроса. Вице-президент выразил уверенность, что он станет одним из самых популярных офисов "Сбера" в Татарстане.
По результатам работы пилотного офиса банк примет решение о тиражировании проекта и открытии новых точек, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20220916/838134799.html
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