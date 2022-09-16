МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Softbank сообщил в пятницу, что договорился о продаже 15%-ной доли в норвежской Kahoot американской группе прямых инвестиций General Atlantic FT BV. Акции FedEx обвалились после выхода финансовой отчетности

Сделка будет завершена двумя траншами. Первые 9% будут проданы 26 сентября, а оставшиеся 6,02% — в четвертом квартале, "как только покупатель получит соответствующее разрешение регулирующих органов", пояснили в Softbank.

General Atlantic в отдельном заявлении подтвердила сделку по покупке 73,5 млн акций Kahoot, но не раскрыла цену сделки.

Котировки акций Kahoot за истекший период 2022 года упали на 63% на бирже Осло, закрывшись в четверг на отметке 17,17 норвежской кроны. Таким образом продаваемая доля Softbank оценивается в 1,25 млрд норвежских крон (122,28 млн долларов).

J.P. Morgan выступил в качестве финансового консультанта General Atlantic.