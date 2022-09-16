МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Сбербанк с 19 сентября снизит первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье в полтора раза — до 10%, говорится в сообщении кредитной организации. Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента

"С 19 сентября "Сбер" снизит минимальный размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования "Приобретение вторичного жилья" с 15% до 10%. Изменение распространяется как на зарплатных клиентов, так и на тех, кто не получает зарплату на карту "Сбера", — сказано в сообщении.

Ставка по ипотеке на вторичное жилье составляет от 9,9% годовых, максимальная сумма кредита достигает 100 миллионов рублей, также напоминает кредитная организация.

"Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих россиян его размер критически важен. Очередное снижение первоначального взноса позволит ещё большему числу людей быстрее решить жилищный вопрос, ведь теперь для оформления кредита достаточно иметь в полтора раза меньше собственных средств", — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Банк за август нарастил выдачу ипотеки на вторичное жилье на 45%, до 53,9 тысячи кредитов, а общий объем выдачи — на 57%, до 140,5 миллиарда рублей. Всего же с начала года за эти восемь месяцев по этой программе Сбербанк выдал 316 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 841 миллиард рублей.