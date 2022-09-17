СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Необходимость ускорения модернизации экономики России в сложных геоэкономических условиях делает возможным дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком в конце октября 2022 года, рассказал РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. Путин предложил ЕС снять санкции с "Северного потока — 2"

В пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в апреле.

По мнению Лосева, ЦБ РФ в своем пресс-релизе указывает на две дилеммы.

"Дилемма первая: на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски. То есть подстегиваемый рост потребительского спроса может натолкнуться на проблему ограниченных возможностей расширения товарного предложения. Вторая состоит в том, что динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики, поскольку в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика", – отметил эксперт.

Тем не менее, считает Лосев, необходимость ускорения модернизации и структурных изменений экономики России перевешивает проинфляционные риски.

"Неблагоприятные геополитические условия диктуют необходимость ускоренной модернизации экономики и комфортных условий функционирования внутренней финансовой системы. Это означает, что необходимость экономических стимулов сейчас перевешивают любые проинфляционные факторы и можно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки 28 октября 2022 года", – подытожил эксперт.