В Брюсселе не исключают введение санкций против платежной системы "Мир"
СМИ: Евросоюз не исключает введение санкций против российской платежной системы "Мир"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Евросоюз не исключает введение санкций против российской платежной системы "Мир", заявил "Известиям" официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано.
По его словам, этот вопрос в настоящий момент обсуждается, но пока Евросоюз не выносит это предложение в публичное поле, предпочитая его согласовывать в закрытом режиме.
При этом депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек считает, что европейские санкции против российской платежной системы будут малоэффективны, ведь "Мир" распространен в России и тех странах, которые вряд ли поддержат такую инициативу Евросоюза.
https://1prime.ru/banks/20220919/838157704.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.