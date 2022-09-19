МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Евросоюз не исключает введение санкций против российской платежной системы "Мир", заявил "Известиям" официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано. Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к системе "Мир"

По его словам, этот вопрос в настоящий момент обсуждается, но пока Евросоюз не выносит это предложение в публичное поле, предпочитая его согласовывать в закрытом режиме.

При этом депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек считает, что европейские санкции против российской платежной системы будут малоэффективны, ведь "Мир" распространен в России и тех странах, которые вряд ли поддержат такую инициативу Евросоюза.