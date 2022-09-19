МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, на запланированном на эту неделю заседании Народный банк Китая оставит ключевые процентные ставки без изменений. Экономисты полагают, что в ближайшее время власти будут воздерживаться от смягчения денежно-кредитной политики, чтобы избежать дальнейшего ослабления юаня. Мировые рынки ждут решения ФРС США по ставке

Ключевая ставка для первоклассных заемщиков (LPR) устанавливается 18-ю уполномоченными коммерческими банками, которые представляют свои рекомендации центральному банку.

Из 28 опрошенных Reuters экономистов 75% прогнозируют, что в четверг Народный банк Китая оставит LPR по однолетним кредитам и аналогичную ставку по кредитам на пять лет без изменений.

Шесть респондентов ожидают, что пятилетняя LPR будет понижена на пять базисных пунктов с целью стимулирования рынка недвижимости, а один аналитик прогнозирует небольшое понижение обеих ставок.

Стоимость обслуживания большинства новых и непогашенных кредитов в Китае рассчитывается от однолетней LPR, которая сейчас составляет 3,65%. Пятилетняя ставка, от которой зависит стоимость обслуживания ипотечных займов, находится на уровне 4,30%.

Обе эти ставки были понижены в августе с целью оживления спроса на кредитование и поддержки неустойчивой экономики.

Вероятность того, что ставки останутся без изменений, объясняется расхождением траекторий денежно-кредитной политики Китая и большинства развитых стран, которое оказывает давление на юань и сокращает пространство для дальнейшего смягчения условий финансирования.

Китай, как и Япония, в отличие от многих других стран, не ужесточают денежно-кредитную политику. Пекин сосредоточил внимание на поддержке пострадавшей от пандемии экономики.

На прошлой неделе Народный банк Китая влил в финансовую систему ликвидность в рамках программы среднесрочного кредитования, но оставил ставки без изменений.

Стоимость финансирования по программе среднесрочного кредитования (MLF) служит ориентиром для определения LPR, и участники рынка обычно по ставке MLF прогнозируют динамику других ключевых ставок.

"В декабре прошлого года LPR была понижена без понижения ставки по MLF. — Этот сигнал не является безупречным, но он говорит о малой вероятности понижения LPR", — считают экономисты Capital Economics.

"Учитывая неблестящие перспективы экономики, мы ожидаем понижения ставок на каком-то этапе", — добавляют экономисты компании. По их мнению, центральный банк пойдет на смягчение политики только тогда, когда давление на юань ослабнет.

С середины августа китайская валюты снизилась против доллара США примерно на 4% и может закончить год самым существенным ослаблением с 1994 года.

На прошлой неделе пять из крупнейших банков Китая объявили о понижении ставок по депозитным счетам физических лиц, что может ослабить давление на прибыли банков после понижения стоимости финансирования.

По словам экономистов Nomura, понижение ставок по депозитам может расширить пространство для понижения LPR.

"Тем не менее пространство для дальнейшего понижения LPR представляется ограниченным, и такая умеренная коррекция ключевых ставок будет ограниченно воздействовать на экономику", — говорят в Nomura.