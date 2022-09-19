МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Банк России с началом зимы ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора. Путин проведет совещание с руководством ЦБ и правительством в понедельник

"Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%", — говорится в сообщении.

"Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом", — добавили в ЦБ.

В Банке России объяснили, из чего исходил совет директоров регулятора принимая такое решение. Так, для поддержки банков и содействию финансирования жилищного строительства ЦБ отменил с 1 марта текущего года все надбавки по кредитам на основе ДДУ.

При этом исключением была лишь ипотека на уже готовое жилье (вторичный рынок) с первоначальным взносом менее 10% — там продолжала применяться "ограничительная" макропруденциальная надбавка в размере 2,0. Впрочем, в течение второго квартала текущего года банки практически не предоставляли кредиты на ДДУ с первоначальным взносом менее 10%: их доля составила тогда 0,3% (2,6% в первом квартале 2022 года), также отметили в ЦБ.

Также в последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать программы без первоначального взноса, в том числе и в рассрочку. Однако исторические данные банков показывают, что у заемщиков, которые обращаются за кредитом с низким первым взносом, повышен уровень кредитного риска, отметили в регуляторе. "Принятая мера позволит ограничить практику предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе", — заключили в регуляторе.

Кроме того, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция и вводит заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Набиуллина пояснила, что рыночные ставки по ипотеке в РФ не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ — например, при инфляции в 4% они могут быть не ниже 6%.