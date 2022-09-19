МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) во втором квартале продолжили наращивать вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) и сокращать долю вложений в корпоративные облигации, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. Россиянам рассказали, у кого самая большая пенсия в стране

"Во втором квартале 2022 года в портфелях НПФ продолжились тенденции, наблюдавшиеся в предыдущие периоды: увеличение долей государственных облигаций и снижение долей корпоративных облигаций. Доля государственных ценных бумаг в портфеле пенсионных накоплений за квартал выросла на 0,4 процентного пункта, до 34,9%, в портфеле пенсионных резервов – на 0,5 процентного пункта, до 19,1%", — говорится в обзоре.

Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ за квартал увеличилась на 0,3 процентного пункта, до 8,7%, с учетом средств Пенсионного фонда России доля составила 10,6%. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций за квартал сократилась на 1,2 процентного пункта, до 46,5%, в портфеле пенсионных резервов – на 0,9 процентного пункта, до 44,2%.

"Наращивание вложений НПФ в ОФЗ и сокращение доли вложений в корпоративные облигации в том числе могли быть связаны с сокращением спредов между их доходностями. Кроме того, во втором квартале 2022 года возможности вложения средств в корпоративные облигации ограничивались слабой активностью эмитентов. В июле – августе на фоне продолжающегося снижения ключевой ставки Банка России объемы привлечения средств компаниями на долговом рынке заметно выросли. Это расширяет инвестиционные возможности НПФ и может способствовать наращиванию доли вложений в корпоративные облигации", — отмечают в ЦБ.

Доли акций после снижения в предыдущем квартале возросли в обоих портфелях – на 0,6 процентного пункта в портфеле пенсионных накоплений и на 0,3 процентного пункта в портфеле пенсионных резервов, до 6,5 и 10,2% соответственно, что практически равно долям на конец 2021 года. "Фонды могли наращивать вложения в акции в ожидании их роста после сильной просадки. Со второй недели августа на рынке российских акций наблюдалось увеличение котировок, что при сохранении тенденции может способствовать росту доходностей НПФ", — считают в ЦБ.

Доля депозитов в портфелях НПФ после роста в первом квартале по итогам апреля – июня не изменилась. Это может быть связано со снижением привлекательности таких вложений относительно других активов в условиях падения процентных ставок вслед за смягчением денежно-кредитной политики Банка России, наблюдавшимся с середины апреля.

В разрезе секторов экономики в портфелях пенсионных резервов и пенсионных накоплений в результате увеличения вложений в ОФЗ выросли доли государственного сектора. Доля финансового сектора в портфеле пенсионных накоплений сократилась за счет снижения вложений в банки и финансовые компании, в портфеле пенсионных резервов – за счет вложений в финансовые компании.

Динамика долей вложений в реальный сектор была разнонаправленной – увеличение наблюдалось в портфеле пенсионных резервов, в портфеле пенсионных накоплений доля таких вложений снизилась. При этом в обоих портфелях выросли вложения в компании из сектора связи, телекоммуникации и ИТ и сократились объемы вложений в компании из сектора химии и нефтехимии.