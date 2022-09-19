МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Турецкий "Ишбанк" сообщил, что приостановил использование российской платежной системы "Мир", передает агентство Рейтер. В Брюсселе не исключают введение санкций против платежной системы "Мир"

Ранее издание Financial Times заявило со ссылкой на западных чиновников, что США пытаются давить на турецкие банки, поддерживающие работу с системой "Мир". Издание отмечало, что сейчас карты "Мир" поддерживают пять крупнейших банков Турции, причем два из них подключились к системе уже после начала российской спецоперации на Украине. В США опасаются, что это сотрудничество позволит России "уклониться от западных санкций", и пытаются воздействовать на банки.

"Турецкий кредитный "Ишбанк" заявил в понедельник, что приостановил использование российской платежной системы "Мир" после санкций США против физических и юридических лиц, обвиняемых в помощи Москве в обходе финансовых санкций", — говорится в сообщении агентства.

Платежная система "Мир" на этой неделе сообщила, что отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Однако в целом карты работают в стране штатно.

В четверг был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.