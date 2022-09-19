Турецкий "Ишбанк" сообщил, что приостановил использование платежной системы "Мир"
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Турецкий "Ишбанк" сообщил, что приостановил использование российской платежной системы "Мир", передает агентство Рейтер.
Ранее издание Financial Times заявило со ссылкой на западных чиновников, что США пытаются давить на турецкие банки, поддерживающие работу с системой "Мир". Издание отмечало, что сейчас карты "Мир" поддерживают пять крупнейших банков Турции, причем два из них подключились к системе уже после начала российской спецоперации на Украине. В США опасаются, что это сотрудничество позволит России "уклониться от западных санкций", и пытаются воздействовать на банки.
"Турецкий кредитный "Ишбанк" заявил в понедельник, что приостановил использование российской платежной системы "Мир" после санкций США против физических и юридических лиц, обвиняемых в помощи Москве в обходе финансовых санкций", — говорится в сообщении агентства.
Платежная система "Мир" на этой неделе сообщила, что отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Однако в целом карты работают в стране штатно.
В четверг был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом.
https://1prime.ru/banks/20220919/838171142.html