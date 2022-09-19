МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Глава ВЭБа Игорь Шувалов считает, что систему банковского надзора следует изменить, направив ее на оперативное выявление проблемных аспектов в работе кредитных организаций, и сместить акцент в развитии банковской системы на мониторинг макроэкономической ситуации, выявление дисбалансов и предотвращение системных рисков, следует из текста диссертации Шувалова. Шувалов рассказал, какие послабления нужны для российских банков

"Представляется необходимым создание системы надзора банковской деятельности, направленной на оперативное выявление проблемных аспектов в работе кредитных организаций", — говорится в работе.

Шувалов отмечает, что в действующем законодательстве установлены количественные лимиты деятельности кредитных организаций (требования по величине капитала, обязательные нормативы, резервы и т.п.), которые не могут охватить динамику банковской деятельности и не позволяют заранее предупредить финансовую неустойчивость конкретной кредитной организации или всей банковской системы. "Надзорный орган в рамках формального (количественного) подхода рискует получить информацию о проблемах в деятельности банка слишком поздно, т.е. когда он уже не может принять эффективных корректирующих мер", — считает он.

В результате может "сложиться ситуация так называемого латентного кризиса", когда большинство кредитных организаций уже несостоятельны, имеют скрытые проблемы, но при этом продолжают работать в обычном режиме. "В этом случае до наступления кризисной ситуации проблемы таких субъектов практически не заметны, а в период кризиса оказывают негативное влияние на банковскую систему в целом", — обратил внимание глава ВЭБа в своей работе.

Поэтому, по мнению Шувалова, "основной акцент в развитии банковской системы следует сместить в сторону мониторинга макроэкономической ситуации, выявления дисбалансов в денежно-кредитной сфере и разработки мероприятий по предотвращению так называемых системных рисков".

На эффективность реализации такой политики могут повлиять, в частности, "осуществление на постоянной основе мониторинга системных рисков финансового сектора со своевременным информированием о них уполномоченных институтов". А также "разработка и внедрение мер пруденциального характера с учетом выявленных финансовых рисков" и "системное внедрение цифровых технологий в банковский сектор". "В противном случае сегментарные меры поддержки не приведут к ожидаемым результатам", — заключил он.