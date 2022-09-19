МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Турецкие банки "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживание российских карт "Мир", сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Турецкий "Ишбанк" остановил использование платежной системы "Мир"

"Да, 16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт "Мир", — подтвердили в справочном центре "Ишбанка".

В службе поддержки клиентов банка Deniz подчеркнули, что операции по карте "Мир" и связанные с российской валютой больше не осуществляются.

Банки отметили, что ограничения введены в связи с антироссийскими санкциями США и Великобритании.