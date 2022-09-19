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2022
https://1prime.ru/banks/20220919/838171716.html
"Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили операции с российскими картами "Мир"
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Турецкие банки "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживание российских карт "Мир", сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "Да, 16 сентября было принято решение о... ПРАЙМ, 19.09.2022
банки, финансы, новости, турция, платежная система мир, россия, банки, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Турецкие банки "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживание российских карт "Мир", сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
"Да, 16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт "Мир", — подтвердили в справочном центре "Ишбанка".
В службе поддержки клиентов банка Deniz подчеркнули, что операции по карте "Мир" и связанные с российской валютой больше не осуществляются.
Банки отметили, что ограничения введены в связи с антироссийскими санкциями США и Великобритании.