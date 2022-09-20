МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США 20-21 сентября проведет заседание, где рассмотрит дальнейшее повышение учетной ставки, находящейся на максимальном с 2018 года уровне в 2,25-2,5%. Стоимость золота слабо снижается в преддверии заседания ФРС США

Большинство аналитиков ожидают от руководства ФРС новых шагов по ужесточению монетарной политики, прогнозируя рост ставки на 75 базисных пунктов до 3-3,25% вслед за аналогичными решениями в июле и июне. Ключевым аргументом в пользу этого служат высокие темпы роста потребительских цен в США на уровне 8,3% в августе при сохранении главой ФРС Джеромом Пауэлом целевого значения инфляции в 2%.

При этом эксперты японской финансовой корпорации Nomura Holdings не исключают повышения учетной ставки сразу на 100 базисных пунктов.

"Материализующиеся восходящие инфляционные риски, скорее всего, приведут к повышению ставки ФРС на 100 б.п. на сентябрьской встрече FOMC, против нашей предыдущей оценки в 75 б.п.”, — следует из опубликованного аналитического прогноза Nomura.

Повышение на 1 процентный пункт приведет к росту процентной ставки до уровня 3,25-3,5%, который станет самым высоким значением со времен финансового кризиса 2008 года.

Ранее ФРС шел на подобное единовременное повышение ставки всего семь раз в период между 1978 и 1981 годами в рамках мер по борьбе с инфляцией в США, превышавшей в течение 1980 года 14% в годовом выражении, согласно исследованию CFRA Research.

По оценкам участников рынка, такие решения монетарных властей США негативно скажутся на американском фондовом рынке.

"Мы считаем, что повышение ставки на 100 базисных пунктов нервирует Уолл-стрит, так как это будет означать, что ФРС слишком остро реагирует на данные (по инфляции — ред.), а не придерживается своего плана действий", — заявлял агентству Блумберг главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл (Sam Stovall).

Кроме того, по мнению эксперта, подобные меры могут привести к переходу американской экономики в полноценную рецессию. ВВП США уже демонстрирует снижение два квартала подряд: на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) во втором квартале и на 1,6% — в первом.