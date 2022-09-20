МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года могут снизить выдачи ипотеки до 4,5-4,7 триллиона рублей, при этом портфель превысит 14 триллионов рублей, заявила в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Набиуллина рассказала о вводящих в заблуждение ставках по ипотеке

По данным ЦБ, российские банки в 2021 году выдали 1,9 миллиона жилищных кредитов на рекордные 5,7 триллиона рублей. При этом портфель ипотеки на 1 января 2022 года составлял 11,768 триллиона рублей, а в июле увеличился уже до 12,67 триллиона рублей. Согласно прогнозу регулятора, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году на 13-18%.

"По нашему мнению, объем ипотечных выдач в 2022 году будет ниже, чем в прошлом – не более 4,5-4,7 триллиона рублей. Однако мы не видим в этом существенной проблемы: разумные темпы кредитования снижают риски системы. Ипотечный портфель же, по нашим прогнозам, продолжит расти и превысит отметку в 14 триллионов рублей", — сообщила Чекурова в интервью в преддверии международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Она отметила, что спрос на ипотечные кредиты заметно ограничивается выросшими ценами на жилье и снизившимся уровнем благосостояния населения.

"Поэтому восстановление ипотечного рынка будет находиться в прямой зависимости от государственных программ. Мы уже видели, что в первом полугодии текущего года именно они стимулировали рост сегмента", — отметила аналитик.

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