АНКАРА, 20 сен — ПРАЙМ. Крупнейший турецкий "Зираат банк" продолжает обслуживать российскую карту "Мир", жалоб от граждан РФ не было, заявили РИА Новости в банке. "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили операции с российскими картами "Мир"

Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Приём и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

"Да, вы можете пользоваться этой картой", — заявили РИА Новости в банке.

На вопрос о том, поступают ли от граждан РФ жалобы в связи с использованием карты, представитель банка отметил, что на утро понедельника таких жалоб не поступало.