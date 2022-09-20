МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. ВТБ пересмотрел условия выдачи жилищных кредитов в рамках собственных программ, с 20 сентября до конца года минимальный размер первого взноса при приобретении недвижимости на вторичном рынке снижен с 15% до 10%, сообщила пресс-служба банка. ВТБ распространил дальневосточную ипотеку на врачей и учителей

"Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков", — приводится в сообщении комментарий вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.

"ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% "порог входа" при покупке "вторички". При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым взносом ниже 10%", — сказал Дячкин.

Получить кредит со сниженным первым взносом заемщики смогут до 31 декабря, уточнили в банке.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без изменений. Минимальный первый взнос по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости, добавили в пресс-службе.

В понедельник Банк России сообщил, что с 1 декабря ужесточает регулирование выдачи ипотечных кредитов со взносом не выше 10% на первичном рынке жилья.