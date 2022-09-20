ЦЮРИХ, 20 сен — ПРАЙМ. Центральный банк Швеции (Риксбанк) во вторник повысил учетную ставку на 1 процентный пункт — до 1,75% — на фоне роста инфляции. В Германии рассказали об обсуждении Евросоюзом отказа от вето по санкциям

"Для того чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Поэтому исполнительный совет (банка) принял решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 1,75 процента", — говорится в заявлении банка.

По прогнозам, в ближайшие полгода ставка продолжит повышаться. В заявлении также отмечается, что развитие инфляции в перспективе все еще трудно оценить и Риксбанк будет адаптировать денежно-кредитную политику по мере необходимости, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню.

Как сообщало ранее Статистическое управление Швеции, инфляция в королевстве в августе в годовом выражении составила 9%, что преимущественно связано с ростом цен на электроэнергию.