МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис уходит со своей должности по собственному желанию, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье

"Наблюдательный совет Сбербанка удовлетворил просьбу о выходе из состава правления по собственному желанию заместителя председателя правления Сбербанка Беллы Златкис", — сказано в сообщении.

Златкис начала работать в Сбербанке в 2004 году в должности заместителя председателя правления. Ранее, в 2000-2004 годах, занимала должность заместителя министра финансов РФ, до этого работала на различных позициях в министерстве финансов РФ и РСФСР, начиная с 1970 года. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ". Кандидат экономических наук.

"Восемнадцать лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава", — прокомментировала она.