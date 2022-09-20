МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские банки поддерживают решение ЦБ ужесточить регулирование выдачи ипотеки на новостройки с первым взносом менее 10%, показал опрос банков, проведенный РИА Новости. При этом большинство опрошенных банков сами не выдают такие кредиты.

Банк России сообщил в понедельник, что с 1 декабря ужесточает регулирование выдачи ипотечных кредитов со взносом не выше 10% на первичном рынке жилья.

ЧТО ДУМАЮТ БАНКИ

"Сбер" считает правильной мерой введение регулятором надбавок к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье с первоначальным взносом менее 10%, так как это позволит минимизировать количество таких кредитов и более пристально рассматривать этот сегмент рынка банками", — прокомментировали в кредитной организации.

Поддерживают решение Банка России и в ВТБ, так как это нужно "для устойчивого развития банковской сферы".

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что в банке считают эту инициативу своевременной с учетом опыта Америки, где "subprime ипотека стала спусковым крючком глобального кризиса", и ситуации на российском рынке, где "несколько лет наблюдается высокая закредитованность населения".

"Для повышения устойчивости банковской системы и снижения рисков массовых дефолтов необходимо дестимулировать банки к выдаче подобных ссуд", — полагает Хотимский.

В Новикомбанке отметили, что понимают обеспокоенность ЦБ на фоне роста количества рекламы ипотеки без первого взноса в рамках совместных программ застройщиков и банков.

Директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк Дом" Вадим Мамонов добавил, что стоит ожидать сокращения числа предоставляемых кредитов на ДДУ (договоры участия в долевом строительстве – ред.) с низким первым взносом. По мнению Мамонова, спрос будет переориентирован на госпрограммы с субсидируемой ставкой – например, семейную ипотеку, дальневосточную и ипотеку для IT-специалистов, "условия по которым остаются весьма выгодны для заемщиков".

В то же время в "Зените" считают, что ужесточение не окажет существенного влияния на объемы выдач, поскольку ипотека с первым взносом до 10% не распространена на рынке.

ВЫДАЮТ ЛИ БАНКИ ТАКУЮ ИПОТЕКУ

Банки, давшие, свои комментарии, не выдают ипотеку с низким первым взносом (ниже 10%). Так, в Сбербанке отказались работать в этом сегменте рынка, "понимая и оценивая возможные риски". Не применяют эту практику и в ВТБ, "МТС Банке" (первый взнос от 15%), банке "Зенит" и Новикомбанке.

Напротив, в пресс-службе МКБ сообщили, что в банке есть программы по выдаче ипотеки даже без первоначального взноса, но повышенного интереса к ним не наблюдается. "По сравнению с прошлым годом показатели выдачи остались на прежнем уровне. Мы следим за конъюнктурой рынка для дальнейшего принятия решений", — добавили в МКБ.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк считает, что регулятор вряд ли пойдет на полный запрет ипотеки без первого взноса. По его мнению, этот вопрос "не находится в поле обсуждения ЦБ". Да и подобные запреты только ухудшат платежеспособность клиентов, так как могут вынудить их брать кредит на первый взнос, отмечает эксперт.

При этом создание условий для того, чтобы банкам было невыгодно выдавать ипотеку без первого взноса, стимулирует привлечение платежеспособных заемщиков, которые смогли накопить на первый взнос. "Ожидаем, что размер минимального первоначального взноса не будет ограничиваться ЦБ", — добавил Миронюк.

"Наличие первоначального взноса обязательно с точки зрения снижения нагрузки на клиента, подтверждения его намерений и способности планирования бюджет", — подчеркнули в свою очередь в банке "Зенит".