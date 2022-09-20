МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России в августе ускорились до 2% с июльских 1,3%, что соответствует среднемесячному приросту за 2021 год, говорится в материалах ЦБ. ЦБ сообщил о росте числа интернет-игр с признаками финансовой пирамиды

"Ипотека продолжала активно ускоряться – по предварительным данным, с поправкой на крупную сделку по секьюритизации на 155 миллиардов рублей, прирост в августе составил +2% (в июле: +1,3%), что соответствует среднемесячному приросту за 2021 год", — пишет регулятор.

Отмечается, что выдачи ипотеки в августе выросли более чем на треть — до 459 миллиардов рублей с 342 миллиардов рублей месяцем ранее. При этом сильнее они росли в секторе вторичного жилья — на 54% по сравнению с июлем, в то время как на первичном рынке рост был ниже — 14%, что может быть связано с увеличением цен на новостройки. В итоге по объему выдач банки выдали на "вторичку" около 240 миллиардов рублей против 220 миллиардов рублей на "первичку".

ЦБ подчеркивает, что ипотека на новое жилье по прежнему практически полностью выдается в рамках льготных программ: в августе по ним было выдано 219 миллиардов рублей против 175 миллиардов в июле.