МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на 4,5%, физлиц — на 0,1%, свидетельствуют данные Банка России.
"Средства юридических лиц увеличились на 4,5%… Средства населения в августе выросли незначительно (+0,1%)", — сказано в материалах.
Отмечается, что приток средств происходил от компаний из большого круга отраслей, но более половины прироста пришлось на компании из нефтегазовой отрасли, что частично объясняется аккумулированием средств для уплаты налогов в сентябре, а также высокими ценами на энергоносители.
Также ЦБ сообщил, что валютные счета физлиц продолжают сокращаться. Регулятор предположил, что за счет частичной конвертации в рубли, что поддерживает рост рублевых остатков.
https://1prime.ru/banks/20220920/838190467.html
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