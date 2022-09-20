МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на 4,5%, физлиц — на 0,1%, свидетельствуют данные Банка России. Центробанк зафиксировал ускорение роста ипотеки в России в августе

"Средства юридических лиц увеличились на 4,5%… Средства населения в августе выросли незначительно (+0,1%)", — сказано в материалах.

Отмечается, что приток средств происходил от компаний из большого круга отраслей, но более половины прироста пришлось на компании из нефтегазовой отрасли, что частично объясняется аккумулированием средств для уплаты налогов в сентябре, а также высокими ценами на энергоносители.

Также ЦБ сообщил, что валютные счета физлиц продолжают сокращаться. Регулятор предположил, что за счет частичной конвертации в рубли, что поддерживает рост рублевых остатков.