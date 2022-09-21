МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в этом году продолжила рост, по итогам второго квартала превысив отметку в 60% с перспективой дальнейшего роста до конца года, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров. Эксперт оценил наращивание Банком России объема наличных в обращении

"Если смотреть на итоги второго квартала, доля безнала "в деньгах" в розничных расходах россиян была выше 60%, в то время как в прошлом году – 58%, хотя еще в 2020 году — 54%. Это растущий тренд. Если не произойдет каких-либо экстремальных ситуаций, к концу года доля безналичных платежей может прибавить еще пару процентов и далее будет приближаться к 70%", — рассказал он.

Кроме того, Баров отметил, что российские компании все активнее отказываются от бумажных чеков в пользу электронных. "По поступающим к нам чекам видим, что еще в январе доля электронных чеков была 4-5%, а сейчас — порядка 9-9,5%", — отметил Баров.

По его словам, влияние на эти цифры оказывают два основных фактора. Во-первых, продолжение роста интернет-торговли и индустрии доставки, как укрепление тренда периода пандемии. Во-вторых, это небольшой "стресс" с чеками весной, в результате которого ритейлеры начали активнее отправлять покупателю электронные чеки по e-mail, смс, мессенджерам.

"Платформа ОФД" — крупнейший в России оператор фискальных данных, который обрабатывает ежедневно по 50 миллионов чеков с 1,1 миллиона онлайн-касс в стране.

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