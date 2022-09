БАНГКОК, 21 сен — ПРАЙМ. Пластиковые карты российской платежной системы "Мир" пока работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков, сообщили РИА Новости в среду в посольстве РФ в Ханое. Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Армении

Ранее газета "Известия" сообщила, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.

"BIDV действительно перестал принимать карты "Мир", но второй уполномоченный банк, VRB, пока эти карты обслуживает", — сообщили агентству российские дипломаты.

BIDV (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam), крупнейший коммерческий банк Вьетнама по объему активов, большинство акций которого принадлежит государственным предприятиям Вьетнама, а 15% акций – южнокорейскому банку Hana Bank.

VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) является вьетнамско-российским СП, в котором 50% капитала принадлежит BIDV, а еще 50% — российскому ВТБ. Предприятие было создано в 2006 году. Его создание стало результатом многолетнего межгосударственного торгово-экономического сотрудничества двух стран и соьрудничества Центробанков двух стран, говорится в описании банка на его интернет-странице.

Во Вьетнаме действуют около 10 банкоматов, расположенных в аэропортах и туристических зонах страны, в которых можно получать наличные с карт "Мир".