МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ряд послаблений, которые вводились для кредитных организаций в РФ, исчерпали себя, их продление маловероятно, заявил журналистам директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ Максим Любомудров в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век". ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы мобилизованным россиянам

ЦБ на фоне санкционного кризиса предоставил российским кредитным организациям широкий перечень послаблений, в том числе по валютным позициям и резервам. Банк России постепенно хочет начать выходить из регуляторных послаблений для банков, заявляла в июле глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы действительно обсуждали эти моменты, связанные с отменой послаблений и введением послаблений… Некоторые послабления после проверенного анализа, мы понимаем, что они себя исчерпали и эффект от них минимальный… Поэтому мы обсуждали целесообразность их продления и пришли к пониманию, что это маловероятно", — сказал Любомудров.

К таким послаблениям относятся заморозка курса, которая вводилась для оценки обязательств кредитных организаций и для оценки некоторых видов активов. "Банки из них выходят, они для них неактуальны", — отметил он.

Те послабления, "которые носят существенный характер" целесообразно продлевать. Это послабления, которые "связаны с заморозкой активов, заблокированных в результате санкций, а также для создания резервов по некоторым активам, которые не заблокированы, но косвенно связаны с санкционным давлением", добавил Любомудров.