МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские банки на фоне текущей ситуации не фиксируют повышенного спроса на валютообменные операции, все проходит в штатном режиме, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Часть послаблений для российских банков исчерпали себя, считает ЦБ

Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам по ситуции на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

Сбербанк на вопрос, фиксирует ли банк повышенный спрос на обмен валюты, ответил, что все операции проходят штатно, не отмечает банк и повышенного спроса на операции с наличностью.

"На сегодня Московский кредитный банк не наблюдает повышенного спроса на валютнообменные операции. Все операции проходят в штатном режиме", — заявили в МКБ.

Повышенного спроса не фиксируют также и в Совкомбанке, банке "Открытие" и в банке "Зенит".