Российские банки не фиксируют повышенного спроса на обмен валюты
Российские банки на фоне текущей ситуации не фиксируют повышенного спроса на обмен валюты
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские банки на фоне текущей ситуации не фиксируют повышенного спроса на валютообменные операции, все проходит в штатном режиме, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам по ситуции на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Сбербанк на вопрос, фиксирует ли банк повышенный спрос на обмен валюты, ответил, что все операции проходят штатно, не отмечает банк и повышенного спроса на операции с наличностью.
"На сегодня Московский кредитный банк не наблюдает повышенного спроса на валютнообменные операции. Все операции проходят в штатном режиме", — заявили в МКБ.
Повышенного спроса не фиксируют также и в Совкомбанке, банке "Открытие" и в банке "Зенит".
https://1prime.ru/banks/20220921/838205663.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.