КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Часть послаблений для российских банков исчерпали себя, считает ЦБ

Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния.

"Нет. На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", — сказал Чебесков в ответ на вопрос, планируется ли докапитализация банков.