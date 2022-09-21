В Минфине не видят необходимости в системной докапитализации банков
В Минфине не видят необходимости в системной докапитализации российских банков
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КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния.
"Нет. На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", — сказал Чебесков в ответ на вопрос, планируется ли докапитализация банков.
https://1prime.ru/banks/20220921/838206347.html
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