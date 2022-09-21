КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Вывеска на здании Центрального банка РФ.

Часть послаблений для российских банков исчерпали себя, считает ЦБ

Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния.

"Нет. На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", — сказал Чебесков в ответ на вопрос, планируется ли докапитализация банков.