МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению исламского банкинга планируется начать с 1 февраля 2023 года в четырех регионах России, но он может быть продлен и расширен, следует из законопроекта, внесенного группой депутатов и сенаторов в Госдуму в среду. В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге

Документ определяет основные принципы установления экспериментального правового режима осуществления деятельности по партнерскому финансированию, а также регулирует отношения, возникающие в связи с его установлением. Такой эксперимент будет проводиться начиная с 1 февраля 2023 года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

Срок проведения эксперимента составит два года, но он может быть продлен правительством РФ по согласованию с Банком России, при этом территория его проведения также может быть расширена.

"Законопроект даёт возможность продлить пилот, то есть там предусмотрено два года, но при этом у правительства есть возможность без изменений в законодательстве продлить его, по-моему, до 2029 года", — сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на международном банковском форуме "Банки России — XXI век". Он добавил, что пилот планируется запустить со следующего года. Депутат надеется, что принять закон получится до конца текущего года.

Статус участника эксперимента будет вправе приобрести кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

При этом минимальный размер собственных средств (капитала) участника экспериментального правового режима, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией на срок проведения эксперимента должен составлять с 1 января 2023 года — 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года – 25 миллионов рублей. А в случае продления срока проведения эксперимента он должен составить с 1 января 2025 года — 40 миллионов рублей, с 1 января 2026 года — 55 миллионов рублей, с 1 января 2027 года — 70 миллионов рублей.

Участники эксперимента в рамках партнерского финансирования смогут не только привлекать денежные средства и иное имущество юрлиц и физлиц, но и предоставлять им денежные займы без взимания вознаграждения в виде процентов, заключать договоры купли-продажи (в том числе недвижимого имущества) с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры финансовой аренды (лизинга). Также они будут вправе осуществлять финансирование на условиях участия в уставных капиталах юрлиц или на условиях партнерства, предоставлять поручительства, совершать иные операции и сделки, не противоречащие законодательству РФ.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости в июле директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.