МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Работа банков в рамках исламского финансирования может быть организована в форме получения банком специальной лицензии для такого вида деятельности, или как вариант, в виде выделения отдельной структуры внутри банка, которая занималась бы только таким видом финансирования, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ, Алексей Гузнов. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России начнут с 2023 года

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в некоторых регионах России — Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

"Да это вполне возможно, это одна из моделей, которая может быть здесь предложена. То есть она будет понятна с точки зрения того, что это форма государственного признания, понятная в том числе там для потенциальных зарубежных инвесторов", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли банкам выделяться отдельная лицензия для исламского финансирования.

Говоря о варианте выделения отдельного подразделения для исламского финансирования внутри банковской группы, Гузнов отметил, что такая структура целиком должна заниматься "теми продуктами, которые соответствуют соответствующим принципам".

"В рамках эксперимента будут апробированы модели, … какая будет признана наиболее оптимальной. А может быть и то, и то. Почему отрицание одной модели там должно быть? Может быть и так, и так. Какая оптимальная модель — как практика подскажет", — добавил он.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости в июле директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.