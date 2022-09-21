КАИР, 21 сен — ПРАЙМ. Все ливанские банки останутся закрытыми на неопределённый срок после инцидентов с захватами отделений вкладчиками, пока не будут приняты меры по охране, сообщила в среду Ассоциация ливанских банков. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 60,69 рубля

Разъяренные вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватили на прошлой неделе как минимум десять отделений банков, некоторым из вкладчиков удалось получить суммы со своих вкладов. Ранее ассоциация вследствие инцидентов с захватами банков приняла решение закрыть банки с понедельника по среду включительно.

Ассоциация вкладчиков ранее заявила в свою очередь, что "началась война за возвращение вкладов".

"В свете сохраняющейся атмосферы подстрекательства, ставшей причиной этих угроз, банки вынужденно останутся закрытыми из-за отсутствия каких-либо мер или хотя бы заверений от государства и органов безопасности об обеспечении безопасных условий работы", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Отмечается, что решение принято после интенсивных контактов с властями.

С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже "черного рынка".