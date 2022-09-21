МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Руководители банков США JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup взяли на себя обязательство вывести средства из Китая в случае нападения Пекина на Тайвань, сообщает издание Financial Times. ФРС США повысила ставку до 3-3,25%

"Если они (правительство США) изменят свою позицию, мы ее немедленно поменяем, как мы это сделали в России", — приводит издание слова главного исполнительного директора Bank of America Брайана Мойнихана, который вместе с коллегами выступил на слушаниях комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

Заявления о возможной смене позиции прозвучали в ответ на вопрос одного из конгрессменов о том, готовы ли финорганизации вывести инвестиции из КНР в случае нападения на Тайвань.

Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, однако выступят на защиту острова от Пекина, "если будет беспрецедентная атака". После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась. При этом в мае после аналогичных слов Байдена о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения" в Белом доме также пришлось разъяснять, что политика Вашингтона по отношению к острову не изменилась.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.