Сбербанк рассказал, на каких условиях продал "дочки" за границей
Сбербанк сообщил, что продал дочерние банки в Казахстане и Швейцарии на приемлемых условиях
Читать 1prime.ru в
КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ.Сбербанк продал дочерние банки в Казахстане и Швейцарии на приемлемых финансовых условиях и считает эту продажу успешной, прокомментировал журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Сбербанк ранее в сентябре сообщал о продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек" и швейцарской "дочки" — местной инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA и партнеру-основателю международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивену Линчу.
"Сделки по продаже дочерних банков в Швейцарии и Казахстане заключены на приемлемых финансовых условиях, и мы считаем их успешными", — сказал Ведяхин в ходе форума "Банки России – XXI век".
Он добавил, что оба банка продолжили выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе в период их подготовки к продаже.
https://1prime.ru/banks/20220922/838209979.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.