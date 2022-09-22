КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Сбербанк продал дочерние банки в Казахстане и Швейцарии на приемлемых финансовых условиях и считает эту продажу успешной, прокомментировал журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбербанк проработает вопрос ипотеки для мобилизованных россиян

Сбербанк ранее в сентябре сообщал о продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек" и швейцарской "дочки" — местной инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA и партнеру-основателю международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивену Линчу.

"Сделки по продаже дочерних банков в Швейцарии и Казахстане заключены на приемлемых финансовых условиях, и мы считаем их успешными", — сказал Ведяхин в ходе форума "Банки России – XXI век".

Он добавил, что оба банка продолжили выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе в период их подготовки к продаже.