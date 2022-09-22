МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Credit Suisse Group AG подготовил план по разделению своего инвестиционно-банковского бизнеса на три части, сообщила в четверг Financial Times. Таким образом швейцарский банк пытается восстановиться после трехлетней череды непрерывных скандалов. Рейтинговое агентство рассказало о ситуации в банковской отрасли России

Согласно предложениям, представленным совету директоров, банк хочет продать такие прибыльные подразделения, как бизнес секьюритизированных продуктов, чтобы предотвратить травматичное для себя увеличение капитала, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

Credit Suisse не ответил на просьбу Reuters о комментариях.

В частности, предлагается разделить инвестиционный банк на три части: консалтинговый бизнес группы, который позднее может быть выделен в самостоятельную компанию, "плохой банк" с высокорискованными активами, намеченными к сворачиванию, и остальная часть данного бизнеса. Швейцария импортировала более пяти тысяч тонн российского золота

"Мы обещали проинформировать вас о ходе всеобъемлющего анализа нашей стратегии, когда объявим свои результаты за 3-й квартал, — приводит газета слова Credit Suisse. — До тех пор комментировать любые потенциальные итоги было бы преждевременно".

Председатель Аксель Леманн этим летом назначил Ульриха Корненра гендиректором, поручив ему радикальную реорганизацию банка, за последние годы пострадавшего от скандала с корпоративным шпионажем, закрытия инвестфондов, рекордного убытка от трейдинга и бесконечных судебных исков.

Как сообщало ранее в этом месяце агентство Reuters, Credit Suisse, второй по величине банк Швейцарии, также хочет сократить около 5000 рабочих мест, или примерно одну позицию из десяти имеющихся, с целью снизить расходы.

В мае Reuters сообщало, что банк приступил к анализу возможностей по укреплению своего капитала после ряда убытков, ослабивших его финансовые резервы.