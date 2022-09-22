МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Швейцарский национальный банк в четверг повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов, что стало лишь вторым повышением за 15 лет. Таким образом, он присоединился к другим центральным банкам, которые ужесточают денежно-кредитную политику с целью сдерживания роста цен. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Ключевая ставка ШНБ была повышена до 0,5% с установленного в июне уровня —0,25%, после того как на протяжении многих лет была заморожена на отметке —0,75% в попытке помешать усилению швейцарского франка.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидали, что ШНБ повысит ключевую ставку до 0,5%.