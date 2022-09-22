КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин опасается, что скоро подавляющее большинство финансовых институтов России окажутся под санкциями, поэтому расчеты нужно сразу настраивать на санкционный режим, заявил он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век". Карты "Мир" продолжат работать в Турции

"Надо сразу настраивать расчеты на политику, когда наши финансовые институты в основном будут находиться под санкциями", — заявил Костин.

"Принципиальным является тот факт, что мы должны сразу ориентироваться на санкционную банковскую систему. Потому что разделение на санкционную, несанкционную, на мой взгляд, очень неустойчивое", — добавил он.