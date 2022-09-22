МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Планов делить с банками ипотечные риски мобилизованных у государства нет, особенно с учетом того, что подобный вид кредитов и так в большинстве своем выдают банки с государственным участием, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. В Госдуму внесут поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных

По его словам, сейчас Минфин совместно с ЦБ дорабатывает законопроект, который расширит перечень оснований для кредитных каникул.

"По поводу разделения рисков, нет, таких планов нет, особенно с учетом того, что подавляющее большинство банков, которые такого рода ипотеку выдают, это государственные банки, банки с государственным участием", — сказал он журналистам в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век", отвечая на вопрос, как смотрит на то, чтобы государство разделило риски банков в связи с тем, что мобилизованные граждане могут не выплатить свои долги.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

Банк России в среду рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам и рекомендует банкам не взыскивать с них просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание — аналогичные рекомендации даются в отношении родственников у них на иждивении.

При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил законодательно закрепить положения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Позже первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев (ЛДПР) сообщил, что внесет инициативу об оплате государством ипотеки и автокредитов на время службы мобилизованных в вооруженных силах.