Сбербанк предложил гармонизировать дивидендную политику в госкомпаниях
Сбербанк предложил принять кодекс для гармонизации дивидендной политики в госкомпаниях
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КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ.Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Выступая на форуме "Банки России – XXI век", он предложил, чтобы государство как один из крупнейших акционеров приняло корпоративный кодекс управления.
"Суть такого документа, по нашему мнению, должна быть в том, чтобы гармонизировать общие подходы к корпоративному управлению, в том числе к дивидендной политике, к основным действиям государства как мажоритарного акционера, к его представительству в советах директоров и так далее", — прокомментировал он позже журналистам в кулуарах форума.
https://1prime.ru/banks/20220922/838215472.html
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