КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбербанк поддержал инициативу о взаимозачете замороженных активов

Выступая на форуме "Банки России – XXI век", он предложил, чтобы государство как один из крупнейших акционеров приняло корпоративный кодекс управления.

"Суть такого документа, по нашему мнению, должна быть в том, чтобы гармонизировать общие подходы к корпоративному управлению, в том числе к дивидендной политике, к основным действиям государства как мажоритарного акционера, к его представительству в советах директоров и так далее", — прокомментировал он позже журналистам в кулуарах форума.