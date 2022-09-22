МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Продление срока подачи заявок на принудительную расконвертацию GDR обсуждается, его могут продлить на месяц — до 11 ноября, заявила журналистам директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в кулуарах XIX Международного банковского форума. Сбербанк завершил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции

"Если мы говорим о расписках в российских депозитариях, которым открыт счет депозитарной программы соответствующей. У нас был очень подробный мануал (инструкция — ред.), мы даже список выкладывали, в какой депозитарий надо приходить для принудительного раскрытия. Там срок заканчивается 11 октября на подачу заявок", — сказала она.

"Сейчас обсуждается вопрос, чтобы срок продлить еще на месяц. (Обсуждается — ред.) министерствами и ведомствами уполномоченными", — добавила Курицына.

Ранее, 15 августа, Банк России в своем сообщении рассказал, что российские держатели депозитарных расписок, права которых учитываются иностранными депозитариями и которые сейчас заблокированы, могут обратиться в российские депозитарии для их принудительной конвертации в акции, но в срок не позднее 11 октября.

Сейчас депозитарные программы российских эмитентов обслуживают пять депозитариев: Райффайзенбанка, Ситибанка, "Дж.П. Морган Банка", Газпромбанка и Сбербанка, также уточняет ЦБ.