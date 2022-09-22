КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ считает, что банковский сектор готов к частичной отмене послаблений, однако намерен продлить их по резервам на год, заявил директор Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ допустил ограничение валютных позиций в балансах банков

"Если конечно не будет какой-то дополнительной большой волатильности, мы видим, что сектор в принципе готов к отмене, то есть можно дальше не продлевать (часть послаблений — ред.)", — сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век".

"Что касается резервов, здесь ситуация чуть сложнее, потому что реализация кредитных рисков, видно, что затягивается. С одной стороны хорошо, что не было резкого шока… но, с другой стороны, видно, что вызревание будет постепенным, поэтому надо… больше времени. Поэтому продляем на год", — заявил он.

ЦБ на фоне санкционного кризиса предоставил российским кредитным организациям широкий перечень послаблений, в том числе по валютным позициям и резервам. Банк России постепенно хочет начать выходить из регуляторных послаблений для банков, заявляла в июле глава регулятора Эльвира Набиуллина.