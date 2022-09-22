КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ и Минфин согласовали проект по трансграничным расчетам в криптовалюте

"Большой вопрос по замороженным активам, что с ними… Это однозначно долгосрочная вещь, и мы готовы проявить гибкость здесь. Даем 10 лет на создание резервов. Причём даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов", — сказал Данилов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век".

"Соответственно у банков есть гибкость в том, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами", — добавил он.

Таким образом, банки "стимулируются к тому, чтобы использовать весь инструментарий, который у них есть для того, чтобы решать эти проблемы", заключил Данилов.