Банкам России дадут десять лет на решение проблем с замороженными активами
Российским банкам дадут десять лет на решение проблем с замороженными активами
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КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России даст 10 лет банкам на решение проблем с замороженными активами, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
"Большой вопрос по замороженным активам, что с ними… Это однозначно долгосрочная вещь, и мы готовы проявить гибкость здесь. Даем 10 лет на создание резервов. Причём даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов", — сказал Данилов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век".
"Соответственно у банков есть гибкость в том, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами", — добавил он.
Таким образом, банки "стимулируются к тому, чтобы использовать весь инструментарий, который у них есть для того, чтобы решать эти проблемы", заключил Данилов.
https://1prime.ru/banks/20220922/838218377.html
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