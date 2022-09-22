МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ потребует от банков, которые будут использовать долгосрочные регуляторные послабления, не выделять на дивиденды более 50% прибыли, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. "Газпром" подтвердил планы по выплате дивидендов

Ранее в четверг он заявил, что регулятор разрабатывает послабления для кредитных организаций, в том числе возможность временно обнулить надбавки к нормативам достаточности капитала, а затем в течение 5 лет их постепенно восстановить.

"Что мы просим взамен? Это требование — не распределять более 50% прибыли, если вы пользуетесь этим графиком", — сказал он, выступая на форуме "Банки России — XXI век".

Данилов также добавил, что отдельным условием для пользующихся послаблениями банков станет запрет на распределение "старой", нераспределенной прибыли.