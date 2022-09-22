Банк России считает возможным обнулить надбавки к капиталу для банков
Банк России считает возможным обнулить надбавки к капиталу для банков на год
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КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России считает возможным обнулить надбавки к капиталу для банков с 1 января 2023 года, такой режим будет действовать в течение года, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".
Ранее на форуме он сообщил, что регулятор рассматривает возможность временно полностью отменить все надбавки к нормативам достаточности капитала для банков и дать им пять лет на их восстановление.
На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли ЦБ начинать этот пятилетний срок с 1 января 2023 года, Данилов ответил: "Да".
А на вопрос, будет ли нулевая надбавка действовать год, он ответил, что "по-простому так". "В целом вот базовая идея, что мы год хотим дать банкам передышку", — добавил глава департамента ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20220922/838220683.html
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