КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России считает возможным обнулить надбавки к капиталу для банков с 1 января 2023 года, такой режим будет действовать в течение года, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век". Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Ранее на форуме он сообщил, что регулятор рассматривает возможность временно полностью отменить все надбавки к нормативам достаточности капитала для банков и дать им пять лет на их восстановление.

На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли ЦБ начинать этот пятилетний срок с 1 января 2023 года, Данилов ответил: "Да".

А на вопрос, будет ли нулевая надбавка действовать год, он ответил, что "по-простому так". "В целом вот базовая идея, что мы год хотим дать банкам передышку", — добавил глава департамента ЦБ.