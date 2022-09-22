В ЦБ заявили, что пока трудно говорить о прибыли банков по итогу года
ЦБ: пока говорить о прибыли у банков России по итогу года трудно
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КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банки в России во втором полугодии 2022 года стали получать прибыль, однако пока говорить о положительном финрезультате по итогу года трудно, сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
"Пока мы видим, что за те месяцы, которые пошли после полугодия, результат был положительный. Соответственно, общий убыток подсокращается. Но сказать, что мы выйдем в плюс, честно говоря, сейчас трудно. Думаю, что это было бы излишне оптимистично", — сказал Данилов журналистам в кулуарах форума "Банки России — XXI век".
Глава департамента ЦБ подчеркнул, что "вряд ли" такая возможность есть.
Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК говорил, что за первое полугодие 2022 года убытки российского банковского сектора достигли 1,5 триллиона рублей.
https://1prime.ru/banks/20220922/838221039.html
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