КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банки в России во втором полугодии 2022 года стали получать прибыль, однако пока говорить о положительном финрезультате по итогу года трудно, сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Банк России считает возможным обнулить надбавки к капиталу для банков

"Пока мы видим, что за те месяцы, которые пошли после полугодия, результат был положительный. Соответственно, общий убыток подсокращается. Но сказать, что мы выйдем в плюс, честно говоря, сейчас трудно. Думаю, что это было бы излишне оптимистично", — сказал Данилов журналистам в кулуарах форума "Банки России — XXI век".

Глава департамента ЦБ подчеркнул, что "вряд ли" такая возможность есть.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК говорил, что за первое полугодие 2022 года убытки российского банковского сектора достигли 1,5 триллиона рублей.