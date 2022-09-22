Банкам рекомендовали принимать платежи по кредитам в валюте рублями
Банкам рекомендовали принимать платежи по кредитам в некоторых иностранных валютах рублями
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам в токсичной валюте рублями или дружественной валютой, если они или заемщик оказались под санкциями, говорится в письме регулятора.
"Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия", — говорится в письме.
Такая мера предусматривается для минимизации валютных и кредитных рисков в случае, если в отношении банка или заемщика вводятся ограничительные меры со стороны недружественных государств или организаций, которые "препятствуют исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия", пояснили в ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20220922/838222384.html
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