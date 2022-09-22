МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ситибанк с 22 сентября приостанавливает открытие счетов в иностранных валютах, сообщается на сайте банка. Банкам рекомендовали принимать платежи по кредитам в валюте рублями

"Настоящим сообщаем, что с 22 сентября 2022 года АО КБ "Ситибанк" приостанавливает открытие счетов в иностранных валютах и прекращает прием соответствующих заявлений", — говорится в сообщении.

При этом обслуживание счетов, открытых ранее, производится в обычном порядке, уточняет Ситибанк.