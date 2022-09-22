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Ситибанк приостановил открытие валютных счетов
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Ситибанк с 22 сентября приостанавливает открытие счетов в иностранных валютах, сообщается на сайте банка. "Настоящим сообщаем, что с 22 сентября 2022 года АО КБ "Ситибанк"... ПРАЙМ, 22.09.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ситибанк с 22 сентября приостанавливает открытие счетов в иностранных валютах, сообщается на сайте банка.
"Настоящим сообщаем, что с 22 сентября 2022 года АО КБ "Ситибанк" приостанавливает открытие счетов в иностранных валютах и прекращает прием соответствующих заявлений", — говорится в сообщении.
При этом обслуживание счетов, открытых ранее, производится в обычном порядке, уточняет Ситибанк.