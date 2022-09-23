МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. ВТБ запустил возможность открыть бизнесу депозиты в юанях, сообщила пресс-служба кредитной организации. Курс юаня к доллару упал до минимума за 28 месяцев

"Корпоративные клиенты ВТБ получили возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в китайских юанях", — говорится в сообщении.

По словам старшего вице-президента Виталия Сергейчука, ВТБ заинтересован в развитии экспортно-импортных операций с Китаем.

"Мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем, многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растет экспорт и импорт, в расчетах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. Депозиты для юридических лиц – это удобный инструмент для размещения ликвидности в юанях, которая, в свою очередь, позволит нам сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте", − сказал Сергейчук.