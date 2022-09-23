ВТБ запустил депозиты в китайских юанях для корпоративных клиентов
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ.ВТБ запустил возможность открыть бизнесу депозиты в юанях, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Корпоративные клиенты ВТБ получили возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в китайских юанях", — говорится в сообщении.
По словам старшего вице-президента Виталия Сергейчука, ВТБ заинтересован в развитии экспортно-импортных операций с Китаем.
"Мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем, многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растет экспорт и импорт, в расчетах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. Депозиты для юридических лиц – это удобный инструмент для размещения ликвидности в юанях, которая, в свою очередь, позволит нам сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте", − сказал Сергейчук.
https://1prime.ru/banks/20220923/838225350.html
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