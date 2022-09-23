КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Число банков в РФ будет уменьшаться, однако это естественный процесс, который происходит, например, из-за консолидации банков, потери ими собственников, незаконной деятельности, заявил генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Минэкономразвития хочет донастроить регулирование банков

"Будет ли снижаться количество банков? Очевидно будет", — сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Лукашук добавил, что агентство принципиально не дает каких-то прогнозов по количеству уходящих банков, так как во-первых, здесь надзорная функция находится у Банка России, во-вторых, уход банков с рынка "это такой естественный процесс".

"Мы как в таковом в этом процессе не видим драмы. И это происходит по объективным причинам: это консолидация, это выход собственников из банков, … потеря банком финансовой устойчивости, проведение каких-то незаконных операций", — отметил Лукашук.