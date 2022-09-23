МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российская банковская система в целом по итогам года несмотря на все сложности и с учетом новых мер, введенных регулятором, сможет добиться положительных финансовых показателей, заявил генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Эксперт заявил о неизбежном сокращении числа банков в России

"Прогноз финансового результата — это всегда многофакторная модель, а в регулируемых отраслях тем более. С учетом вчерашних новостей от Банка России… новым мерам в отношении прежде всего заблокированные активов, мне кажется, что какой-то минимальный положительный финансовый результат по банковской системе будет показан", — сказал Лукашук в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".

"Банковская система обладает серьезным запасом капитала, настоящего и живого", — пояснил он.

Накануне глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что регулятор разрабатывает регуляторные послабления для кредитных организаций, в том числе предполагается дать 10 лет на решение проблем с замороженными активами и временно обнулить надбавки к нормативам достаточности капитала, а затем в течение пяти лет их постепенно восстановить.