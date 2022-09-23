КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов попросил ЦБ РФ обратить внимание на то, что некоторые банки в РФ стараются стать биржами, забирая биржевую ликвидность на себя и замыкая клиента в своей структуре. Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом

"Что мы сегодня видим? Что некоторые банки стараются стать биржами и оттягивают ликвидность на себя, замыкая внутри себя клиентов. Это проблема концентрации, я думаю, что регулятору нужно посмотреть на это явление, если банк хочет быть биржей, наверное, ему надо перестать быть банком, получить лицензию и стать биржей. Я абсолютно не против конкуренции, но эта конкуренция не должна подпитываться регуляторным арбитражем", — сказал он на XIX Международном банковском форуме.

"По объему торгов мы не вышли практически ни на одном рынке на обороты, которые были до февраля этого года. Это сложная задача — поддерживать ликвидность, хотя были предприняты новые маркетмейкерские программы", — добавил он.

Швецов отметил, что если до февраля доля нерезидентов составляла 46%, доля "физиков" — 43%, сегодня доля физлиц 73%, то есть "физик" стал основным источником оборота, и физическое лицо стало основным источником денег, которые приходят на фондовый рынок. Минэкономразвития хочет донастроить регулирование банков

В то же время он надеется, что в будущем "подтянутся" участники, которые занимаются высокочастотной торговлей (HFT-трейдеры), иностранные инвесторы с Востока, в том числе из Китая, потому что рынок достаточно интересен. Как следует из презентации, с января-февраля по март-август текущего года доля высокочастотной торговли в обороте на рынке акций снизилась с 56% до 36%.

"Сейчас в основном участники рынка занимаются "скупкой подешевевших активов у западных инвесторов, которые продолжают избавляться от них", — добавил он.